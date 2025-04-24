В Беслане готовят к открытию первую набережную в городе

В Северной Осетии готовят к открытию первую благоустроенную набережную в Правобережном районе Беслана. Площадь рекреационной зоны составляет 22 га, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло

«Здорово, что у горожан теперь будет место, где можно подышать свежим воздухом и провести время с семьей или друзьями»,— отметил руководитель республики.

На набережной обустроили скейт-парк, амфитеатр, пять детских и две спортивные площадки, а также установили светодиодный фонтан и создали водоем. На территории уже разбили газоны и высадили около 500 деревьев.

Для комфорта посетителей установлены скамейки и сотни осветительных приборов. Любителям активного отдыха доступна велодорожка и зона с турниками, брусьями и шведской стенкой. Кроме того, построены футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки.

Николай Аксенов