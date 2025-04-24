В Приангарье начальника колонии задержали за контрабанду леса на 23 млн рублей

В Иркутской области в отношении руководителя лесопромышленной организации, его подчиненных и бывшего сотрудника регионального ГУФСИН возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ) и контрабанде (ч.3 ст. 226 УК РФ), сообщает СУ СКР региона. По данным источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о предпринимателе Сергее Белоусове и экс-начальнике ИК-15 ГУФСИН Андрее Верещаке.

По версии следствия, в 2017 году глава лесопромышленной организации вместе с подчиненными организовал контрабанду лесоматериалов за границу. Они незаконно экспортировали более 10 тыс. куб. м. древесины.

В 2018 году, считают правоохранители, фигуранты дела совместно с начальником одного из исправительных учреждений вырубили лес в Черемховском районе более чем на 23 млн руб.

Александра Стрелкова