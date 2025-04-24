В Тольятти летом более 1700 подростков смогут получить работу

В Тольятти на заседании городского парламента рассмотрели вопрос о летнем трудоустройстве подростков. Все поправки в бюджет предварительно были проработаны профильными комиссиями думы.

Так, предусмотрено свыше 62,1 млн руб. на комплексное содержание набережной Автозаводского района вместе со всеми объектами: газонами, тротуарами, фонтанами, ливневой канализацией, подъёмниками, освещением. Ещё 5,3 млн руб. составят расходы на оплату коммунальных услуг по данному объекту в текущем году.

На сумму 4,8 млн руб. предполагается произвести ремонт асфальтового дорожного покрытия на территории КЦ «Автоград». Местами там выбоины, провалы асфальта.

Дополнительно 15 млн руб. будет направлено на установку пандусов для инвалидов в многоквартирных домах. Большая часть суммы — это средства областного бюджета. Кроме того, по линии городского хозяйства должен быть построен тротуар на ул. Кудашева (9,4 млн рублей) и устроены линии наружного освещения от дома 32 по ул. Кирова до Автозаводского шоссе и по переулку Островского от ул. Коммунистическая до ул. Мурысева (4,3 млн руб.).

В преддверии летних каникул были внесены поправки по линии муниципальной программы «Молодежь Тольятти 2021-2030 г. г.». Сумма 2 млн руб. была предусмотрена дополнительно на трудоустройство 140 человек через многофункциональный молодёжный центр «Шанс». Прежде муниципалитетом было запланировано 3,5 млн руб. на эти цели (398 человек), а из регионального бюджета для временного трудоустройства тольяттинской молодёжи было запланировано 18,2 млн рублей на оплату труда 1188 человек.

Алексей Алексеев