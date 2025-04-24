Нетрезвого водителя такси задержали после погони в Хостинском районе Сочи

Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя такси из Краснодара, который игнорировал требования об остановке и создавал аварийные ситуации на дорогах Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД Росси по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД Росси по Краснодарскому краю

Сотрудники Госавтоинспекции подавали нарушителю сигналы для остановки, но таксист проигнорировал требования правоохранительных органов. Через несколько минут полицейские заблокировали его машину на трассе в Хостинском районе.

Нарушителем оказался 32-летний житель Краснодара. По внешним признакам нарушитель находился в состоянии опьянения, однако отказался проходить медицинское освидетельствование.

Краснодарца привлекли к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ: за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, отказ от освидетельствования, невыполнение требования об остановке и нарушение правил применения ремней безопасности. Автомобиль нарушителя поместили на штрафстоянку.

Мария Удовик