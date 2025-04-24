Донские угольные компании инвестируют в производство около 6 млрд рублей

Угольные компании Ростовской области планируют инвестировать в производство около шесть млрд руб. в ближайшие два года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на министра промышленности и энергетики региона Андрея Савельева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что средства направят на приобретение нового горно-шахтного оборудования, разработку проектной и разрешительной документации, оснащение предприятий системами безопасности. По данным агентства, в 2025 году угольные компании Дона намерены инвестировать в уставной капитал порядка 3 млрд руб., что на 11% превышает объем инвестиций за предыдущий год.

В 2024 году регион увеличил экспорт угля на 24% по сравнению с 2023 годом, переориентировав поставки на страны Африки и Азии.

Константин Соловьев