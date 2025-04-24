В Северной Осетии открыли новую музыкальную школу по нацпроекту «Культура»

В селении Ногир Северной Осетии завершено строительство детской музыкальной школы. Об этом сообщили в Министерстве строительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" завершена реконструкция детской музыкальной школы в селении Ногир, Республика Северная Осетия — Алания. Старое здание Ногирской музыкальной школы было демонтировано, и на его месте воздвигнуто новое, отвечающее современным стандартам учреждение»,— говорится в сообщении.

Двухэтажное сооружение включает рабочие кабинеты, раздевалки и санитарные узлы. Конструкция выполнена из высококачественного кирпича и монолитного железобетона, что обеспечивает надежность и долговечность объекта. Внутреннее пространство оснащено согласно современным стандартам.

Николай Аксенов