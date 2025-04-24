Спрос на отдых в Челябинске в майские праздники увеличился на 20%

В дни майских праздников 2025 года доля бронирований авиабилетов в Челябинск увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Треть туристов в региональный центр приедет из Москвы, сообщает пресс-служба Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области со ссылкой на данные сервиса Авиасейлс.

Кроме москвичей, билеты в Челябинск активно покупают путешественники из Санкт-Петербурга (27% от общего числа бронирований), Сочи (16%), Красноярска (4%) и Минеральных Вод (4%). В среднем в регионе туристы проведут шесть дней. Семейный отдых составляет 6% от всех перелетов на эти майские праздники. При этом каждое десятое бронирование — от жителей столицы.

По данным Центра проектного развития, в прошлом году с 28 апреля по 12 мая Челябинскую область посетило 400 тыс. человек с ночевкой и без нее. Как ожидают в организации, в этом год турпоток в регион вырастет на 10-15%.

Что касается самих челябинцев, то на эти праздники местные жители чаще всего интересуются путешествиями в Москву — таких бронирований 29% от общего количества. Чуть меньше отправляются в Санкт-Петербург и Сочи — 27% и 22% соответственно. Еще популярны у южноуральцев Махачкала (6%) и Калининград (5%). Средняя продолжительность поездки составляет пять дней. Доля семейного туризма из Челябинска сейчас на уровне 13%. Самым популярным направлением путешественников с детьми являются Сочи — 19% от всех бронирований.

Виталина Ярховска