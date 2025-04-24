Индекс промпроизводства в Прикамье незначительно снизился по сравнению с прошлым годом

Индекс промышленного производства в Пермском крае в январе – марте 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом на 1,5%. Об этом сообщает Пермьстат.

В частности, в сфере производства электрического оборудования индекс промпроизводства снизился по сравнению с прошлым годом на 44,7%. Производство автотранспортных средств и прицепов снизилось на 37,8%, производство кокса и нефтепродуктов — на 29,8%.

При этом на 31% вросло производство мебели, на 12,1% — электроэнергии, на 6,4% — химических веществ и продуктов.