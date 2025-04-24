СтГАУ вошел в тройку лучших аграрных вузов России

Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) вошел в тройку лучших сельскохозяйственных вузов России. Университет занял третье место в номинации «сельское хозяйство», сообщает агентство RAEX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СтГАУ Фото: Пресс-служба СтГАУ

При составлении рейтинга эксперты анализировали множество показателей: результаты в образовательной, научной и общественной сферах, средний балл ЕГЭ поступающих, количество зачисленных победителей школьных олимпиад, число преподавателей с научными степенями.

Также учитывались количество публикаций в научных изданиях, объемы финансирования, доля иногородних студентов, активность университета в социальных сетях и упоминания в СМИ.

В основу рейтинга легли сведения из Министерства образования и науки РФ, данные провайдеров, организаторов конкурса «Я профессионал», мониторинг средств массовой информации, а также статистика посещаемости интернет-ресурсов вуза и активности в Telegram и ВКонтакте.

Николай Аксенов