На стадионе «Екатеринбург Арена» начали проводить церемонии бракосочетания

Площадка для проведения церемоний бракосочетания открылась на стадионе «Екатеринбург Арена». Это первый случай в истории Свердловской области, когда спортивный объект стал местом, где пары могут официально зарегистрировать свои отношения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадка для проведения церемоний бракосочетания на стадионе «Екатеринбург Арена»

Фото: Полина Михалева Площадка для проведения церемоний бракосочетания на стадионе «Екатеринбург Арена»

Фото: Полина Михалева

Участниками первой регистрации брака на «Екатеринбург Арене» стали Дарья и Андрей Егоровы. «Четыре года назад мы здесь познакомились, поэтому мы решили, что для нас будет значимо именно тут вступить в брак»,— пояснили они.

Руководитель отдела регистрации брака Екатеринбурга Валентина Райт пояснила, что идея открыть площадку именно на стадионе принадлежит молодоженам. «Прошлый год был Годом семьи, мы задали определенный темп и решили не останавливаться. Мы учитывали пожелания молодоженов, которые высказывались за такую возможность»,— рассказала она.

Площадка на стадионе будет работать по четвергам с 9 до 19. Заявление на регистрацию на ней можно подать через единый портал «Госуслуги», либо лично обратиться во Дворец бракосочетаний Екатеринбурга, который открыли 12 сентября 2024 года в бывшей усадьбе ротмистра Переяславцева.

Полина Михалева