На стадионе «Екатеринбург Арена» начали проводить церемонии бракосочетания
Площадка для проведения церемоний бракосочетания открылась на стадионе «Екатеринбург Арена». Это первый случай в истории Свердловской области, когда спортивный объект стал местом, где пары могут официально зарегистрировать свои отношения.
Площадка для проведения церемоний бракосочетания на стадионе «Екатеринбург Арена»
Фото: Полина Михалева
Участниками первой регистрации брака на «Екатеринбург Арене» стали Дарья и Андрей Егоровы. «Четыре года назад мы здесь познакомились, поэтому мы решили, что для нас будет значимо именно тут вступить в брак»,— пояснили они.
Руководитель отдела регистрации брака Екатеринбурга Валентина Райт пояснила, что идея открыть площадку именно на стадионе принадлежит молодоженам. «Прошлый год был Годом семьи, мы задали определенный темп и решили не останавливаться. Мы учитывали пожелания молодоженов, которые высказывались за такую возможность»,— рассказала она.
Площадка на стадионе будет работать по четвергам с 9 до 19. Заявление на регистрацию на ней можно подать через единый портал «Госуслуги», либо лично обратиться во Дворец бракосочетаний Екатеринбурга, который открыли 12 сентября 2024 года в бывшей усадьбе ротмистра Переяславцева.