В Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Полярный»

Корабль противоминной обороны «Полярный» спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Об этом сообщает РИА Новости.

В церемонии приняли участие помощник президента РФ Николай Патрушев, главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Петербурга Александр Беглов. Как в ходе своего выступления отметил господин Моисеев, корабли проекта 12700, в который входит «Полярный», имеют высокие мореходные и боевые характеристики, которые не раз были испытаны на практике.

«Полярный» — десятый корабль противоминной обороны в линейке проекта 12700. Он был заложен на Средне-Невском судостроительном заводе в июне 2022 года. Свое название корабль получил в честь города воинской славы Полярный.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что корабль ледового класса «Николай Зубов» спустили на воду в Петербурге.

Дарья Астанина