Прибыль британского онлайн-банка Revolut взлетела на 149%

Британский финтех-стартап Revolut опубликовал годовую отчетность. Его прибыль увеличилась на 149% и достигла £1,1 млрд, а выручка — на 72%, составив £3,1 млрд. За прошедший финансовый год число клиентов Revolut, который предоставляет финансовые и банковские услуги через онлайн-приложение, выросло на рекордные 38%, до 52,5 млн.

Как следует из отчетности, объем сделок банка вырос на 52% и приблизился к £1 трлн. Компания также отметила, что ее приложение стало самым скачиваемым в Европе в категории «Финансы». В рейтинге таких приложений оно стоит на первом месте в 19 европейских странах, а в топ-3 входит в 26 странах.

Revolut был создан в 2015 году британскими предпринимателями Николаем Сторонским и Владом Яценко. По результатам последнего инвестиционного раунда (2024 год) Revolut оценивается в $45 млрд, являясь самой дорогой частной технологической компанией в Европе и одним из самых дорогих банков в регионе. В этом году Revolut запустит банковские операции в самой Великобритании, где он добился получения соответствующей лицензии в августе 2024 года.

Алена Миклашевская