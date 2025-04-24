В Астрахани краснодарцы притворились сотрудниками ФСБ и получили срок

Ленинский районный суд Астрахани признал двух жителей Краснодара виновными в попытке мошенничества (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ по региону. На скамье подсудимых оказались 43-летний Василий Попов и 40-летняя Татьяна Городилова, дело в течение двух месяцев рассматривал Судья Сергей Агапов.

Попов и Городилова убедили жительницу Астрахани, что против нее ведется проверка, и предложили «решить» ситуацию за 8 млн рублей. Из этой суммы 3 млн якобы предназначались руководству Федеральной службы безопасности, а 5 млн — другим сотрудникам. Однако при передаче денег злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ.

Следствие и прокуратура доказали вину Попова и Городиловой. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а женщину — к двум годам шести месяцам в той же колонии.

Никита Маркелов