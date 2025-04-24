Глава СКР заинтересовался делом об избиении сына участника СВО на детской площадке в Самаре

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о противоправных действиях мигрантов из Узбекистана в отношении ребенка участника СВО. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации ведомства, в интернете размещено видеообращение супруги участника СВО из Самары. В нем она поднимает вопрос о совершении «мигрантами из Узбекистана противоправных действий в отношении ее 12-летнего сына». На протяжении длительного времени несколько подростков совершают противоправные действия в отношении мальчика.

Кроме этого, 21 апреля «мать одного из фигурантов в ходе конфликта детей применила к малолетнему удушающий прием, на следующий день подростки вновь жестоко избили пострадавшего, в результате чего он был госпитализирован».

По данному факту в СУ СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что инцидент с избиением ребенка детьми мигрантов произошел в Красноглинском районе. Мать пострадавшего ребенка рассказала в соцсетях, что на ее сына систематически оказывалось психологическое и физическое давление.

Руфия Кутляева