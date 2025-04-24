Новый сорт роз назвали в честь горного курорта «Роза Хутор»

Селекционер из Рязанской области Роман Усынин назвал выведенный им сорт русской кустовой розы «Курорт «Роза Хутор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Курорта Красная Поляна Фото: Пресс-служба Курорта Красная Поляна

Теперь розам из Центральной России предстоит прижиться в горном Черноморье на высоте 560 метров над уровнем моря. 24 апреля на курорте «Роза Хутор» в Роза Долине появился розарий из 65 кустов нового сорта «Курорт «Роза Хутор». В посадке саженцев принял участие Председатель общероссийской организации «Садоводы России», телеведущий, блогер с аудиторией около 2 миллионов подписчиков, основатель газеты «6 соток» Андрей Туманов. Именно ему пришла идея присвоить одному из новых сортов розы имя горного курорта.

Как отмечает известный садовод: «Когда я оказался впервые на «Роза Хутор», то был уверен, что такое название курорт получил в честь прекрасного цветка. Однако, оказалось, что оно происходит от фамилии владельца хутора Адула Рооза, которому в позапрошлом столетии принадлежала эта земля. Мне показалось интересным тогда поступить наоборот и дать имя курорта новому сорту роз. На призыв откликнулся Роман Усынин из Ряжска, который является опытным селекционером и занимается этим уже не один десяток лет. Его хозяйство «Роза и Сад» хорошо известно среди любителей этих цветов».

Роман Усынин предоставил новый сорт русской кустовой розы, которая, по его мнению, достойна носить имя «Роза Хутор». «Я постарался придать этому сорту качества, наиболее полно характеризующие образ горного курорта — высокие, как горы, стебли, яркие и крупные бутоны, лёгкий аромат, отличная зимоустойчивость. Надеюсь, что эта красавица, родившаяся на Рязанской земле, расцветёт на Кавказе и станет истинным украшением знаменитого горного курорта»,— отметил селекционер.

Курорт «Роза Хутор» поддержал эту инициативу и теперь здесь будет розарий с одноименным сортом роз, который станет еще одной точкой притяжения для любителей красивых фото в летний сезон.