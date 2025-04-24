Зарубежные СМИ: Зачем Дональд Трамп говорит о снижении пошлин для Китая?

США могут точечно смягчить тарифы для автопроизводителей, но оперативно снижать пошлины в отношении Китая Белый дом не планирует. По данным Bloomberg, в частности, администрация Дональда Трампа прислушалась к жалобам автоконцернов и хочет избавить авто и запчасти, уже облагаемые пошлинами, от дополнительных ставок на сталь и алюминий. На днях Дональд Трамп также публично допустил смягчение мер для Китая. По данным СМИ, текущие 145-процентные ставки могут снизиться до 50–65%. The Washington Post однако добавляет, что Белый дом хочет от Пекина «честного диалога» и не торопится с отменой мер. Китай со своей стороны активно привлекает в страну европейский капитал. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

До сих пор главы крупных корпораций старались не критиковать Трампа, но теперь это группа весьма недовольных людей, пишет Financial Times. Слово «тарифы» звучит в 90% разговоров, посвященных итогам первого квартала, «рецессия» — в 44%, посчитали аналитики FactSet. Операторы AT&T и Verizon Communications ждут подорожания мобильных телефонов. Boeing ищет альтернативных покупателей на свои самолеты. А один из застройщиков предупредил, что новые дома для американцев подорожают в среднем на $5 тыс.

Именно после встречи с гендиректорами гигантов The Home Depot, Target и Walmart Трамп 22 апреля допустил смягчение тарифов для Китая и пообещал не увольнять главу ФРС Джерома Пауэла. Источник Bloomberg отметил, что на президента повлиял аргумент про риск пустых полок. Фондовый рынок после нескольких недель распродаж на этом фоне пустился в ралли: азиатские индексы выросли на 1,5-2,5%, Nasdaq прибавил 3%. Несколько восстановился и доллар, днем ранее упавший до трехлетнего минимума.

Резкая смена тона однако напомнила о нестабильности, исходящей от Белого дома, говорят опрошенные CNN экономисты. Даже если Трамп вдруг отменил бы все новые пошлины, ВПП США в силу одной политической неопределенности просел бы на 1%. Если меры заработают, падение составит 5%. Риск наступления рецессии до конца года — 50-70%. Трамп в свою очередь 23 апреля снова пообещал убедить Джерома Пауэлла снизить ключевую ставку.

Такая риторика, отмечает Axios, может возродить сомнения в независимости ФРС. В Федеральном резервном банке тем временем отметили, что в условиях большой неопределенности менять денежно-кредитную политику не время.

Китай, страдающий от слабого внутреннего спроса и долгового кризиса в сфере недвижимости, в эти условиях старается привлечь иностранный капитал. Как пишет Reuters, Пекин сократил список отраслей, закрытых для зарубежных инвесторов. Кроме того, в планах КНР снять санкции, наложенные в 2021 году на нескольких депутатов Европарламента. Все ради возрождения инвестиционных соглашений с Евросоюзом.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".