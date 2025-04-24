Радмир Беляев сложил с себя полномочия главы Менделеевского района Татарстана. Об этом господин Беляев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Радмир Беляев покинул пост главы Менделеевского района Республики Татарстан

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Радмир Беляев покинул пост главы Менделеевского района Республики Татарстан

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Я счастлив, что эти 4 года мне было доверено развитие этой земли. Это историческое место, богатое удивительными выдающимися личностями», — сообщил Беляев.

По словам Радмира Беляева, за время его руководства в Менделеевске появилось 10 км велодорожек, муралы на жилых домах, новые скверы и пляж «Тихие горы». Туристический поток в район вырос в четыре раза.

«На месте пустыря мы приземлили купол „Атмосфера“, и он быстро стал домом для событий международного масштаба — фестивали „Пастерновские чтения“, „Мы и Менделеевск“. „Гонка героев“ в Менделеевске выросла за эти годы до чемпионата России», — написал господин Беляев.

Артём Дергунов