Регулярное морское сообщение Сочи с черноморскими портами возобновится в мае

Сочинский морской порт планирует возобновить регулярное сообщение по черноморскому побережью после майских праздников. Об этом сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале в четверг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Глава Сочи встретился с директором морского порта Юрием Владимировым. Стороны обсудили перспективное развитие морских пассажирских перевозок. «После майских праздников возобновится регулярное сообщение с портами Черного моря»,— написал господин Прошунин.

Между Сочи, Геленджиком, Анапой и Новороссийском будут курсировать три судна. Мэр также отметил растущую популярность международного круиза на лайнере Astoria Grande, заполняемость которого уже превышает 70%. «Со следующей недели он перейдет на более удобный недельный график»,— подчеркнул мэр.

Глава города напомнил, что в 2024 году сочинский порт отметил 90-летний юбилей. В настоящее время продолжается реставрация здания морпорта. Ремонтные работы выполнены на 60%, завершить их планируется до конца года.

Вячеслав Рыжков