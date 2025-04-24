В Зеленодольске младенец получил травмы из-за пьяной ссоры взрослых
Во время пьяной ссоры мужчины и женщины из Зеленодольска находившийся с ними младенец получил тяжелые травмы. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
В Зеленодольске младенец получил травмы из-за пьяной ссоры взрослых
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По информации ведомства, мужчина во время конфликта толкнул сожительницу, державшую ребенка на руках.
Малыш ударился головой о пол и получил серьезные травмы.
Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему по неосторожности.
Зеленодольская городская прокуратура направила дело в суд.