Во время пьяной ссоры мужчины и женщины из Зеленодольска находившийся с ними младенец получил тяжелые травмы. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Зеленодольске младенец получил травмы из-за пьяной ссоры взрослых

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Зеленодольске младенец получил травмы из-за пьяной ссоры взрослых

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По информации ведомства, мужчина во время конфликта толкнул сожительницу, державшую ребенка на руках.

Малыш ударился головой о пол и получил серьезные травмы.

Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему по неосторожности.

Зеленодольская городская прокуратура направила дело в суд.

Дарья Сайфиева