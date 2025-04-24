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В Зеленодольске младенец получил травмы из-за пьяной ссоры взрослых

Во время пьяной ссоры мужчины и женщины из Зеленодольска находившийся с ними младенец получил тяжелые травмы. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

В Зеленодольске младенец получил травмы из-за пьяной ссоры взрослых

В Зеленодольске младенец получил травмы из-за пьяной ссоры взрослых

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Зеленодольске младенец получил травмы из-за пьяной ссоры взрослых

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По информации ведомства, мужчина во время конфликта толкнул сожительницу, державшую ребенка на руках.

Малыш ударился головой о пол и получил серьезные травмы.

Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему по неосторожности.

Зеленодольская городская прокуратура направила дело в суд.

Дарья Сайфиева

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