На Курорте Красная Поляна ожидается рост турпотока на майские праздники

По прогнозам специалистов, номерной фонд отелей и комплекс апартаментов курорта ожидают рост загрузки в среднем на 7-10% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь это связано с увеличением продолжительности выходных дней на майские праздники в этом году. Глубина продаж осталась на уровне прошлого года. Общая загрузка отелей курорта в период майских праздников по прогнозам составит порядка 65-70%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-служба Курорта Красная Поляна

Фото: Пресс-служба Курорта Красная Поляна Пресс-служба Курорта Красная Поляна

Фото: Пресс-служба Курорта Красная Поляна

Кроме того, на рост турпотока влияет и событийный календарь курорта. В этом году с 1 по 11 мая на Курорте Красная Поляна традиционно будет доступно катание на лыжах и сноубордах. Для поклонников зимних видов спорта будут открыты трассы зоны Цирк-2. Благодаря уникальному микроклимату горной долины высота и плотность снежного покрова даже в мае позволяет любителям активного отдыха насладиться катанием.

Летние активности курорта начнут работать также с 1 мая. Гости курорта смогут отправиться на обзорные прогулки на канатных дорогах и по пешим экотропам разного уровня сложности – от маршрутов, подходящих новичкам, до треков для опытных туристов. Во время хайкинга можно увидеть уникальные горные долины Цирк-1, Цирк-2 и Цирк-3, два горных водопада Медвежий и Поликаря, горную купель на Тропе здоровья, подняться на горную вершину Черная Пирамида – самую высокую точку курорта, сфотографировать живописнейший хребет Аибга и многое другое. В мае для прогулок будут открыты сразу четыре маршрута – «Тропа здоровья», «Папоротниковая», «Времена года» и «Заброшенный бугель». В целом летом на курорте для пеших прогулок в окружении первозданной природы будут доступны 40 км экторп разной сложности.

Одной из точек притяжения является и гастрономия. Лето этого года повара курорта открывают сезоном вишни, эта ягода будет представлена в самых разных вариациях во многих новых блюдах. Так, например, в ресторане «Вершина» появится салат с кубанскими томатами, ялтинским луком и нежным соленым сыром, заправленный вишневым соусом, а также риет из скумбрии горячего копчения с битыми грунтовыми огурчиками и хрустящим картофелем. В рестобаре Apres Ski к летнему сезону в меню появится слабосоленый лосось с кремчизом на домашнем хрустящем бриоше и брауни с вишневым соусом.

В Центре гастрономического туризма «Птицы захмелели» откроется летняя кухня с окном выдачи, а также будет оборудована новая гриль-зона с возможностью расположиться прямо на лужайке с потрясающим панорамным видом на горы. Здесь с 8 по 11 мая пройдет локальный семейный музыкальный фестиваль. Новый объект гастрономии находится на Поляне 960 и продолжает стратегию краснополянской кухни, представленной на курорте. В Центре гастротуризма можно не только поближе познакомиться с нашим регионом через кухню, но и посетить производственный цех. Для гостей предусмотрены экскурсии с глубоким погружением в мир высокой гастрономии и крафтовых напитков.

Подробная программа мероприятий Курорта Красная Поляна и игорной зоны «Красная поляна» представлена по ссылке.

Узнать подробнее о всех активностях на Курорте Красная Поляна можно на официальном сайте.

https://krasnayapolyanaresort.ru/, НАО ",Красная поляна",, ОГРН 1022302937062 , г. Сочи, ул. Северная, 14А