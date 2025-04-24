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В Ставропольском крае нашли фрагменты упавшего БПЛА

Фрагменты разбившегося БПЛА обнаружили 23 апреля на сельхозугодиях Благодарненского округа Ставропольского края. Об этом сообщает издание «Благодарненские вести».

Фото: «Благодарненские вести».

Фото: «Благодарненские вести».

Разрушенный дрон нашли вблизи границы с Буденновским округом. Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и удалили с поля обломки аппарата.

В результате инцидента никто не пострадал. Ранее сообщалось о перехвате 15 вражеских беспилотников в Моздокском округе Северной Осетии.

Николай Аксенов

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