В Ставропольском крае нашли фрагменты упавшего БПЛА

Фрагменты разбившегося БПЛА обнаружили 23 апреля на сельхозугодиях Благодарненского округа Ставропольского края. Об этом сообщает издание «Благодарненские вести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Благодарненские вести». Фото: «Благодарненские вести».

Разрушенный дрон нашли вблизи границы с Буденновским округом. Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и удалили с поля обломки аппарата.

В результате инцидента никто не пострадал. Ранее сообщалось о перехвате 15 вражеских беспилотников в Моздокском округе Северной Осетии.

Николай Аксенов