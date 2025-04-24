На ММК готовят креативных управленцев нового формата
На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») завершился шестой сезон корпоративной образовательной программы «Развитие талантов «Новая смена». 30 специалистов Группы ММК после семи месяцев обучения повысили квалификацию и успешно защитили итоговые проектные работы.
Обучение нацелено на развитие у руководителей и специалистов управленческих компетенций, позволяющих выстраивать работающие бизнес-модели с помощью навыков стратегического и аналитического мышления. Новые управленцы должны быть креативными, стрессоустойчивыми, способными эффективно работать в команде для достижения общих задач.
Программа организуется корпоративным центром подготовки кадров «Персонал» с привлечением преподавателей из ведущих бизнес-школ.
Среди слушателей – руководители подразделений, мастера, начальники смен и участков, ведущие специалисты и технологи, успешно прошедшие вступительные испытания. Сама программа делится на образовательные модули по таким направлениям, как командная работа и мотивация персонала, основы бережливого производства и инновации, финансовый анализ и внедрение изменений в компании. Занятия проходят в разных образовательных форматах. Программой также предусмотрен выезд на другие промышленные предприятиях для изучения опыта коллег.
После обучения ММК получает не только современных управленцев, но и конкретные предложения по улучшению производственных процессов. Инициативы заложены в проектные работы, которые слушатели готовят вместе с наставниками и защищают в финале программы. В состав комиссии входят топ-менеджеры компании во главе с генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым.
«Группа ММК развивается, опираясь как на внутреннюю культуру производства и менеджмента, так и на лучшие управленческие практики, с которыми наши специалисты знакомятся в рамках «Новой смены», – прокомментировал Павел Шиляев. – Ещё один важный момент: каждый раз, отбирая слушателей, мы сознательно приглашаем представителей разных предприятий и профессий, выстраивая тем самым горизонтальные связи между подразделениями. Расширение границ мышления – ещё одна важная цель программы».
За шесть лет обучение в рамках «Новой смены» прошли около 180 сотрудников Группы ММК. Новый, седьмой сезон программы стартует в августе текущего года и вновь соберет несколько десятков специалистов Группы ММК.
ПАО «ММК»
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