В Чувашии пресекли незаконную организацию азартных игр в Чебоксарах

Сотрудники СКР по Чувашии пресекли незаконную деятельность по организации азартных игр в Чебоксарах. Против 34-летнего местного жителя, занимавшегося данной деятельностью, возбуждено дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашской Республике.

По данным следствия, с февраля по апрель подозреваемый вместе с другими лицами, чьи личности устанавливаются, организовал в одном из кафе-баров города незаконные азартные игры в покер. Для этого в помещении были установлены покерные столы и закуплено необходимое оборудование.

17 апреля в ходе обыска по месту работы незаконного игорного заведения изъяты вещественные доказательства: 4 покерных набора, 2 игровых сукна с разметкой, наличные деньги в сумме 100 тыс. руб., а также другие предметы, имеющие значение для расследования.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая размер незаконного дохода и возможных соучастников.

Артём Дергунов