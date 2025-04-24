В Ярославле выберут «Семью года»

В Ярославле подписано постановление о проведении смотра-конкурса «Семья года» среди семей, воспитывающих несовершеннолетних детей. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Конкурс проводится в связи с указом губернатора о проведении областного конкурса с таким же названием. В Ярославле проведут муниципальный этап, победители которого получат дипломы и ценные подарки. За первое место — стоимость подарков не превысит 2,5 тыс. руб., за второе — 2 тыс. руб., за третье — 1,5 тыс. руб. Конкурс проводится «в целях повышения общественного престижа семейного образа жизни, пропаганды ценностей семьи и ответственного родительства, укрепления роли семьи в обществе».

Участники конкурса должны предоставить свои анкеты, материалы об особых достижениях членов семьи, письменный рассказ об истории семьи и ее традициях. В числе критериев, которые будут учитываться при выборе победителей, «вклад в формирование благоприятного имиджа города и в целом Ярославской области». После утверждения победители смогут участвовать уже в областном этапе.

Алла Чижова