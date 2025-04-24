Токаев: мир возвращается к экстремистским идеологиям и популизму

В мире наблюдается возврат к экстремистским идеологиям и популизму, а также усиление эскалации радикальной риторики. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в четверг на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«К большому сожалению, на фоне острейшего кризиса доверия в мире наблюдается возврат к экстремистским идеологиям и популизму, усиление эскалации радикальной риторики, девальвации международного права, эрозии ключевых международных институтов»,— сказал господин Токаев (цитата по Kazinform).

Казахстанский лидер подчеркнул, что лучшим инструментом предотвращения конфликтов и войн являются прямые контакты и дружественные связи между людьми разных стран и культур. Президент также отметил, что ООН остается безальтернативной глобальной организацией, поэтому «мы будем поддерживать ее».

Анастасия Домбицкая