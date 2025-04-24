Возобновлено авиасообщение между Самарой и Иркутском

Рейсы в Иркутск вновь появились в расписании международного аэропорта Курумоч (управляется УК «Аэропорты Регионов»). Об этом сообщает пресс-служба аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«С начала июня авиакомпания "ИрАэро" приступает к полетам на данном направлении c частотой один раз в неделю — по субботам. Вылет из Иркутска в Самару запланирован на 13:50, прибытие — в 14:50»,— говорится в сообщении.

В обратном направлении рейсы будут отправляться по воскресеньям из Самары в 16:05 и прибывать в Иркутск – в 00:50 (время местное для каждого аэропорта). Авиаперевозки будут осуществляться на самолетах Superjet 100. Продолжительность перелета составит около пяти часов.

Георгий Портнов