Железноводск официально признан городом военно-исторического наследия

Краевая Дума утвердила инициативу о присвоении Железноводску статуса города военно-исторического наследия, отметив его значительный вклад в Победу в качестве города-госпиталя. Решение принято в год 80-летия Великой Победы, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставропольского края Фото: Администрация Ставропольского края

Во время Великой Отечественной войны в Железноводске развернули пять эвакуационных медицинских учреждений, принимавших раненых до августа 1942 года.

При приближении немецких войск местные жители и медперсонал эвакуировали пять тысяч пациентов. После освобождения территории от оккупантов в апреле 1943 года госпитали возобновили работу.

Медицинские работники трудились на пределе возможностей. Горожане помогали в уходе за ранеными, становились донорами крови, делились продуктами питания.

Железноводск также принял 450 детей из блокадного Ленинграда, сирот из Смоленской области и эвакуированных с западных территорий страны. В городе было организовано производство взрывчатых веществ, обуви, теплой одежды и других необходимых для фронта вещей.

Николай Аксенов