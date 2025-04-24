Дело о картельном сговоре между УДИБ и «Промстроем» возбуждено в Красноярске

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при заключении контракта между МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (УДИБ) и ООО «Промстрой» на ремонт трамвайных путей по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий». Об этом сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, договор был заключен в октябре 2023 года в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Его стоимость составила 816 млн руб. Правоохранители считают, что представители УДИБ передали «Промстрою» информацию о видах и объемах работ на объекте, а также обеспечили возможность участвовать в разработке конкурсной документации до публикации извещения о закупке.

Также в октябре 2023 года, до заключения договора, между организациями были подписаны четыре контракта на 600 тыс. руб. без проведения открытого конкурса. «Промстрою» предстояло провести подготовительные работы для последующего ремонта трамвайных путей. «Таким образом, подрядная фирма приступила к исполнению контракта до объявления итогов торгов»,— пояснили в краевой прокуратуре.

В рамках контракта «Промстрой» получил 764 млн руб.

Александра Стрелкова