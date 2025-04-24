На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде

МЧС вновь предупреждает о комплексе опасных явлений в Краснодарском крае: до конца суток 24 апреля, а также 25–26 апреля местами, кроме Сочи, ожидаются ливни, грозы, град и ветер 20–22 м/с. Предупреждение опубликовала пресс-служба краевого главка МЧС.

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На малых реках бассейна Кубани в Апшеронском, Белореченском, Лабинском, Мостовском, Курганинском и Отрадненском районах, на юго-западных притоках (Абинский, Северский, Крымский районы, Горячий Ключ), а также на реках побережья от Анапы до Магри возможны подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. Сильные и очень сильные дожди вероятны утром и ночью 25–26 апреля.

Ведомство советует жителям оставаться в помещениях, контролировать электроприборы, при отключениях обесточивать жилье, надевать непромокаемую одежду, хранить ценные вещи во влагозащите, брать при уходе документы, деньги, лекарства и минимальный запас продуктов, а также следить за экстренными СМС и сообщениями местных СМИ.

Вячеслав Рыжков