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Глава Новошешминского района Татарстана покинул пост

Глава Новошешминского района Татарстана Вячеслав Козлов покинул свой пост. Проект решения Совета муниципалитета был опубликован на официальном сайте района.

Вячеслав Козлов родился 7 февраля 1956 года в селе Новошешминск Чистопольского района. Возглавлял муниципальный район с 2010 года.

Во время заседания Совета Новошешминского района получил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» и звание почетного гражданина.

В ходе заседания также объявили, что новым главой района станет Егор Тарнавский, который ранее занимал пост замглавы Минэкологии Татарстана.

Дарья Сайфиева

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