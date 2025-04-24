В Ставрополе в четверг откроют сезон фонтанов
В Ставрополе в четверг одновременно включат все 30 городских водных каскадов. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко.
Фото: Telegram-канал главы Ставпрополя Ивана Ульянченко
Фонтаны будут запущены в разных частях Ставрополя, но главной локацией традиционно станет площадь Святого князя Владимира. С 17:00 здесь будут работать различные тематические площадки. В 19:00 начнется торжественная церемония открытия сезона фонтанов.
Мэр через свой Telegram пригласил всех жителей и гостей города принять участие в мероприятиях.