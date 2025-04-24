Под Краснодаром трижды перекроют движение по трассе А-289

Трафик на автодороге А-289 возле Краснодара 26 апреля будет приостанавливаться трижды из-за монтажа П-образных опор в районе станицы Марьянской. По данным ФКУ «Упрдор Тамань», движение на отрезке 7 км + 021 — 7 км + 306 перекроют с 09:00 до 10:00, затем с 13:00 до 14:00 и, наконец, с 15:00 до 16:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Водителям рекомендовано скорректировать маршруты с учетом графика.

Как сообщалось ранее, трасса А-289 от Краснодара до Крымского моста официально переведена в платный режим: здесь внедрен «Свободный поток», первая в регионе безбарьерная система взимания платы. Вместо шлагбаумов установлены рамки с камерами, фиксирующими проезд и номер автомобиля. Оплата происходит автоматически, замедляться не требуется, в отличие от традиционных ПВП.

Вячеслав Рыжков