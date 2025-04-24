Расширение прав подростков предложили обсудить в нижегородском заксобрании

Депутат заксобрания Нижегородской области Дмитрий Бедняков полагает, что современным детям можно расширить их права. После доклада регионального уполномоченного по правам ребенка Маргариты Ушаковой он спросил ее отношение к тому, чтобы подросткам 14-17 лет предоставить право совершать какие-либо сделки либо проводить обучение с получением прав на вождение.

Госпожа Ушакова заметила, что растет количество ДТП с участием детей, гоняющих на мопедах и пит-байках, и целесообразнее подумать над их трудовыми правами. «Несовершеннолетние стремятся зарабатывать и обеспечивать себя, и надо, чтобы это происходило законно и легально»,— добавила она. Депутат посетовал, что гоняющих на пит-байках подростков никто не ловит и это уже стало массовым явлением в регионе.

Иван Сергеев