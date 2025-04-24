В Саратове будут судить экс-полицейского за получение 300 тыс. руб. взятки

Следственный отдел по Саратову завершил расследование уголовного дела о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении бывшего сотрудника руководящего звена одного из управлений регионального МВД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, в период с июля по октябрь минувшего года фигурант получил лично от представителя фирмы 300 тыс. руб. Речь идет о части взятки от общей суммы в 1 млн руб. Взамен ему предстояло помочь в вопросе возвращения представителям коммерческой организации оргтехники и финансово-хозяйственной документации, которую ранее изъяли в рамках процессуальной проверки.

Сотрудники региональных УФСБ и ОРЧ СБ ГУ МВД России выявили противоправные действия бывшего сотрудника полиции. Уголовное дело направят в суд на рассмотрение в ближайшее время.

Павел Фролов