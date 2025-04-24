На модульное здание поискового отряда в селе Нугуш направят до 58 млн рублей

Аварийно-спасательная служба Башкирии на аукционе 16 мая выберет поставщика модульного здания поисково-спасательного отряда села Нугуш, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 58,3 млн руб., он будет оплачен за счет субсидий из бюджета республики.

Здание необходимо поставить и смонтировать в течение шести месяцев в селе Нугуш Мелеузовского района.

Подрядчик должен подготовить строительную площадку, смонтировать свайный фундамент, затем каркас модульного здания, лестницу, наружные инженерные сети, сендвич-панели здания, металлочерепицу, гаражные ворота и входные двери и так далее.

Майя Иванова