Белоруссия может освободить по амнистии около 8 тыс. осужденных

В парламент Белоруссии внесли законопроект «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне». Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого». По данным канала, законопроект предусматривает ряд новаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«По предварительным расчетам, под амнистию попадут почти 8 тыс. осужденных»,— говорится в сообщении. Основными условиями для применения амнистии являются полное возмещение осужденным вреда или ущерба, а также положительная характеристика в период отбывания наказания.

Сообщается, что перечень лиц, полностью освобождаемых от наказания и иных мер уголовной ответственности, дополнен новой категорией лиц с определенными заболеваниями. Так, ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до шести лет включительно, предлагается заменить наказание более мягким. К лицам, осужденным за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека, вместо полной амнистии устанавливается применение частичной в виде сокращения наказания на один год.

Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» в июле 2024 года. Тогда в пресс-службе президента указывали, что амнистии, по предварительным расчетам, будет подлежать около 7850 осужденных, отбывающих различные виды наказаний.

Анастасия Домбицкая