В Нижнекамске полицейские задержали наркодилера, продающего вещества через тайники

В Нижнекамске полицейские задержали 27-летнего жителя одной из соседних республик, который распространял наркотики бесконтактным способом через тайники. Об этом сообщает МВД России по Республике Татарстан.

В ходе оперативных мероприятий полицейские нашли в городе тайник, организованный подозреваемым, где обнаружили свертки с синтетическим наркотиком PVP массой 1,93 г, подготовленные к продаже. Позднее при обыске в съемной квартире задержанного изъяли еще 26,62 г аналогичного вещества, которое он хранил для последующего сбыта. Помещение использовалось как перевалочный пункт для фасовки и распространения наркотиков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Артём Дергунов