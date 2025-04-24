В Самарской области строится новая ветроэлектростанция
В текущем году в Красноармейском районе Самарской области заработает новая ветроэлектростанция мощностью 231 МВт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Проект создания ветропарка начался еще в 2021 году. Инвестором выступило ООО «УК «Ветроэнергетика». В настоящее время идет процесс монтажа 37 ветрогенераторов. Их поставку осуществляет технологический партнер компании-инвестора из дружественных стран.
По данным губернатора, работа нового ветропарка снизит нагрузку на действующие электростанции, улучшит экологическую ситуацию и привлечет новые инвестиции в экономику региона.