В Самарской области строится новая ветроэлектростанция

В текущем году в Красноармейском районе Самарской области заработает новая ветроэлектростанция мощностью 231 МВт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Проект создания ветропарка начался еще в 2021 году. Инвестором выступило ООО «УК «Ветроэнергетика». В настоящее время идет процесс монтажа 37 ветрогенераторов. Их поставку осуществляет технологический партнер компании-инвестора из дружественных стран.

По данным губернатора, работа нового ветропарка снизит нагрузку на действующие электростанции, улучшит экологическую ситуацию и привлечет новые инвестиции в экономику региона.

Андрей Сазонов