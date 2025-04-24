Круизы из Сочи пополнятся маршрутами в шенгенскую зону

Сочинский морской порт расширяет географию круизов, включая в маршруты Грецию, переводит лайнер Astoria Grande на недельный график работы и готовится открыть каботажную навигацию после майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Astoria Grande Фото: пресс-служба Astoria Grande

Морской порт Сочи, отметивший в прошлом году 90-летие, готовится к новому навигационному сезону. Каботажное сообщение возобновится после майских праздников. В 2025 году между Сочи, Геленджиком, Анапой и Новороссийском планируют запустить три пассажирских судна.

Международная круизная навигация на лайнере Astoria Grande ведется с марта. Заполняемость рейсов уже превышает 70%. Сейчас судно следует по двухнедельному графику, но со следующей недели перейдет на еженедельный. В новом сезоне круизные маршруты пополнятся направлением в шенгенскую зону — Грецию.

«Сочинский морской порт — одна из точек притяжения. В этом году продолжится морское пассажирское сообщение с портами Черного моря, а также международные круизы из нашего города. Они востребованы у сочинцев и гостей. В преддверии нового летнего сезона важно обеспечить им комфортный и безопасный отдых»,— подчеркнул глава Сочи Андрей Прошунин.

Продолжается реставрация исторического здания морского вокзала, где выполнено около 60% работ. Завершить ремонт планируется до конца 2025 года. На встрече также обсудили регулирование деятельности рекламных агентов. Администрация Сочи совместно с руководством порта разрабатывает комплекс мер для упорядочивания их работы.

Мария Удовик