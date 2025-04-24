Астраханец стал фигурантом дела о применении насилия в отношении полицейского

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани возбудил в отношении местного жителя уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, в ночь на 20 апреля текущего года сотрудники ППС прибыли по вызову к дому на ул. Ленина в Кировском районе. Им предстояло пресечь хулиганские действия нескольких человек.

В какой-то момент фигурант ударил головой в лицо одного из полицейских и тем самым сломал ему нос. Нападавшего задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Павел Фролов