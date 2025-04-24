В Ярославле агрессивного мужчину с лопатой доставили в полицию

В Ярославле из-за инцидента на улице Урицкого дебошира доставили в отдел полиции. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых мужчина с голым торсом и лопатой в руках ходит по оживленной улице, делая угрожающие жесты. На другом видео мужчина уже стоит рядом с правоохранителями и сотрудником скорой помощи. В публикации говорилось, что неизвестный бегал по рынку и грубил, потом схватил лопату и ударил ею человека и автомобиль.

«Вчера мужчина был доставлен в отдел полиции, с ним проводилась необходимая работа»,— сообщили в УМВД, добавив, что он до сих пор находится в отделе.

Алла Чижова