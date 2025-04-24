В Саратовской области экс-сотрудник полиции пойдет под суд за получение взятки

В Саратовской области суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) в отношении бывшего сотрудника РЭО ГИБДД МО МВД России «Ртищевский». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, с 2023 по 2024 годы фигурант получил через посредников от 12 жителей области свыше 170 тыс. руб. взятки за содействие в успешной сдаче практического экзамена на право управления транспортом. Он действовал совместно с двумя коллегами, в отношении которых уголовные дела находятся в производстве.

Ртищевский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение. Действиям посредников будет дана надлежащая правовая оценка.

Павел Фролов