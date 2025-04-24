Крым в майские праздники ожидает 300 тысяч туристов

На майские праздники 2025 года республика Крым ожидает порядка 300 тыс. туристов. Об этом сообщил на пресс-конференции министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий. Его слова приводит пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За первый квартал 2025 года полуостров уже принял 570 тыс. гостей, что на 10% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По словам министра, на праздничные даты загрузка средств размещения в среднем составляет свыше 40%, при этом в ряде популярных объектов она достигает 80–100%. Рост турпотока по сравнению с маем 2024 года составляет 30–35%. В прошлом году в аналогичный период Крым посетили 266,7 тыс. человек.

Средний уровень бронирования на лето 2025 года в Крыму составляет 45%, при этом глубина бронирований уже достигает октября. Как отметил господин Ганзий, традиционно около 50% турпотока приходится на Южный берег Крыма, еще 25% – на западное побережье, 15% – на восточное, оставшаяся часть – на центральные районы, включая Бахчисарай и Симферополь. В нынешнем сезоне на территории региона планируется работа более 1,1 тыс. объектов размещения, в том числе 91 санатория.

Вячеслав Рыжков