В Башкирии женщины со средним доходом чаще других становятся жертвами мошенников

В Башкирии женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним образованием и доходом чаще всего становятся жертвами кибермошенников. Такой портрет пострадавших составил Банк России по данным опроса 2024 года, в котором участвовали 10,3 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Женщины составляют 56% пострадавших. На втором месте — люди 45-64 лет, а на третьем — старше 65 лет. Горожане также чаще подвергаются мошенничеству, составляя 63% от общего числа жертв. В 71% случаев пострадавшими были работающие граждане, а 14% — учащиеся. Наиболее уязвимы люди со средним и общим образованием, на которых приходится 78% случаев.

Телефонное и СМС-мошенничество составляет 45% случаев. В основном, мошенники крадут личные средства граждан, а не заемные. В 69% случаев суммы были до 20 тыс. рублей, а в 5% случаев — свыше 1 млн рублей. После инцидентов 46% пострадавших обращались в банки, 30% — в полицию, а 17% не сообщили о происшествии. Вернуть похищенные деньги удалось лишь 19% пострадавших.

Олег Вахитов