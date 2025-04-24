«Владимиру Зеленскому лучше уйти»

Белый дом вслед за Дональдом Трампом осудил Владимира Зеленского за неуступчивость в переговорном процессе. Также там опровергли утверждения СМИ о том, что Вашингтон требует от Киева признать Крым российским. Между тем стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф, предположительно, 25 апреля встретится в Москве с Владимиром Путиным. Ранее Кремль повторил главное условие прекращения огня — вывод украинских войск из Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе констатирует, что переговоры продолжаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дональд Трамп написал достаточно объемный пост в своей соцсети, в котором пристыдил Владимира Зеленского. Он, Трамп, пытается остановить боевые действия, однако глава Украины, человек, у которого нет карт, который находится в проигрышной позиции, продолжает упорствовать, бахвалится, хвастается. Так он делает только хуже себе и свой стране. Затем президент Соединенных Штатов коснулся ситуации вокруг Крыма. Он опроверг сообщения СМИ о том, что Белый дом требует признать его частью России. И это главное условие заключения мирного соглашения.

Однако из текста, по сути, следует обратное. Причина затяжки или даже угрозы срыва диалога именно в этом. Трамп объясняет: полуостров, где находится крупнейшая российская военная база, фактически отдал России Барак Обама. Украинцы не сопротивлялись. Ни одного выстрела сделано не было. Впрочем, скорее всего, речь идет о том, что главная проблема — это неконструктивная позиция Зеленского, его неуступчивость в целом, необязательно применительно к Крыму.

Госсекретарь Марко Рубио со своей стороны также сделал ряд заявлений в том же духе. Что, мол, военного решения кризис не имеет. Ни Киев, ни Москва не смогут одержать убедительной победы, так что пора договариваться. Между тем в Лондоне украинская делегация во главе с руководителем офиса Андреем Ермаком провела встречу с американским спецпосланником Китом Келлогом. А другой спецпосланник, Стив Уиткофф, вроде бы прибывает в Москву 25 апреля, чтобы в очередной раз встретиться с Владимиром Путиным.

В целом можно сделать более-менее оптимистичный вывод о том, что переговоры продолжаются. И никто никуда из них пока не выходит. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point заявил, что боевые действия немедленно прекратятся лишь в случае вывода войск Украины из четырех российских регионов — Херсонской, Донецкой Луганской и Запорожской областей. О Крыме речь не идет в принципе, ибо он давно уже российский. Москва не настаивает на отставке Зеленского, но опасается, что все документы, где стоит его подпись, могут быть впоследствии оспорены. То есть ему лучше уйти, чтобы избежать осложнений. Похоже, что и Дональд Трамп против этого уже не возражает.

Сам Владимир Александрович пока что отправился в Южную Африку на встречу с президентом Сирилом Рамафосой. Он тоже в свое время пытался стать посредником по Украине, правда, безрезультатно. К слову, Трамп недавно прекратил помогать ЮАР по причине притеснения белых фермеров. В этом визите Зеленского на фоне всего происходящего читается определенный скрытый смысл.

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Дмитрий Дризе