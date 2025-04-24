В Кургане в ДТП пострадал пассажир автобуса

На улице Коли Мяготина в Кургане грузовая «Газель» въехала в автобус, стоявший на остановке. Один пассажир общественного транспорта получил травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекция по Курганской области.

По предварительным данным, утром 24 апреля на остановке «Дельфин» на улице Коли Мяготина водитель грузовой «Газели» наехал на остановившийся автобус ПАЗ. Травмы получил один пассажир, его госпитализировали. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил провести проверку обеспечения безопасности при организации пассажирских перевозок в Кургане.

Виталина Ярховска