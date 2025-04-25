Администрация Перми требует привести в соответствие два торговых павильона на улице Островского

Администрация Свердловского района Перми через суд добивается приведения в порядок двух нестационарных торговых объектов, расположенных по соседству — на улице Николая Островского, 53 и 55. Иски поданы к ООО «Галерея-Авто» (павильон «Галерея-Авто», продажа подержанных авто) и индивидуальному предпринимателю Руслану Валееву Руслану (павильон шиномонтажа «R15»). Об этом свидетельствуют картотека Арбитражного суда Пермского края.

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Власти требуют от владельцев привести размеры павильонов, отделочные материалы, цветовые решения, вывески и размещение оборудования в соответствие с городскими правилами благоустройства.

По ходатайству мэрии, владельцу павильона ««Галерея-Авто» установлен запрет на распоряжение объектом до конца окончания разбирательства.

Оба иска основаны на Правилах благоустройства Перми, принятых в 2020 году. Администрация настаивает на единообразии внешнего вида торговых объектов, чтобы сохранить эстетику городской среды.