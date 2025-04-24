В больницу ГУФСИН пытались передать мобильные телефоны

Запрещенные предметы с помощью тайника в пиломатериалах пытались доставить в краевую туберкулезную больницу №17 (КТБ) ГУФСИН по Пермскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУФСИН по Пермскому краю Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

Сотрудники отдела безопасности КТБ при осмотре прилегающей территории котельной поселка в штабеле с бревнами обнаружили тайник. В нем находился целлофановый пакет с десятью мобильными телефонами. По данному факту проводится проверка.

Краевая туберкулезная больница №17 ГУФСИН расположена в поселке Нижнее Мошево Соликамского округа.