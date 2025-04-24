Астраханский полицейский стал фигурантом дела о превышении полномочий

Ахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил в отношении сотрудника полиции уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п.п. «а, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, в минувшем месяце между находившимся в нерабочее время в кафе полицейским и местным жителем возник конфликт. В итоге последнего доставили в здание ОМВД России по Ахтубинскому району.

Сотрудник полиции несколько раз ударил потерпевшего рукой по голове и незаконно удерживал его. Фигуранта отправили под домашний арест.

Павел Фролов