Парк «Елмай» в Казани стал лучшим детским парком в 2024 году
Казанский парк «Елмай» стал лучшим в номинациях «Детские парки» и «Премьера года» во всероссийской премии «Парки России». Об этом сообщила мэрия Казани.
Также в номинации «Премьера года» победил бульвар по ул. Серова, а «Голубые озера» стали первыми в номинации «Парк у воды».
Всероссийская премия «Парки России» реализуется Министерством строительства и ЖКХ России, Ассоциацией парков России, Всероссийским обществом охраны природы и Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления.
Детский парк «Елмай» на набережной реки Казанки открыли в 2024 году.