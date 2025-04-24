Парк «Елмай» в Казани стал лучшим детским парком в 2024 году

Казанский парк «Елмай» стал лучшим в номинациях «Детские парки» и «Премьера года» во всероссийской премии «Парки России». Об этом сообщила мэрия Казани.

Также в номинации «Премьера года» победил бульвар по ул. Серова, а «Голубые озера» стали первыми в номинации «Парк у воды».

Всероссийская премия «Парки России» реализуется Министерством строительства и ЖКХ России, Ассоциацией парков России, Всероссийским обществом охраны природы и Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления.

Детский парк «Елмай» на набережной реки Казанки открыли в 2024 году.

Дарья Сайфиева